Простими словами і на власному досвіді киянин відповідає на питання, "як "Смарт" взимку?".
Хто з нас не задавався питанням, як живеться крихітним автомобільчикам smart взимку? Якщо так, ось розгорнута відповідь одного з власників.
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Наведемо кілька цитат, а нижче можна ознайомитись з оригінальним дописом Вадима Володарського у Facebook.
- Без хорошої зимової гуми ніяк.
- Їздити в таких умовах на будь-якому авто треба з розумом.
- Про всяк випадок кермо краще тримати не однією рукою, бо в таку погоду може статися що завгодно.
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