Простими словами і на власному досвіді киянин відповідає на питання, "як "Смарт" взимку?".

Хто з нас не задавався питанням, як живеться крихітним автомобільчикам smart взимку? Якщо так, ось розгорнута відповідь одного з власників.

Також цікаво: В столиці автомобілі масово їздять тротуарами: відео

Наведемо кілька цитат, а нижче можна ознайомитись з оригінальним дописом Вадима Володарського у Facebook.

Без хорошої зимової гуми ніяк.

Їздити в таких умовах на будь-якому авто треба з розумом.

Про всяк випадок кермо краще тримати не однією рукою, бо в таку погоду може статися що завгодно.



Також цікаво: Випущено перші в світі колісні диски, надруковані на 3D-принтері