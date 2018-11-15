Вони називаються HRE3D+ і виготовлені з титанового порошку.

Компанія HRE Wheels представила перші у світі колісні диски, “надруковані” на 3D-принтері.

Прототип під назвою HRE3D+ виготовлено з титанового порошку за допомогою технології електромагнітного плавлення (Electron Beam Melting, EBM).

Також цікаво: Mercedes розпочав поставки водневих кросоверів GLC F-Cell

Процес виготовлення диску у такий спосіб є менш витратним з точки зору сировини. Так, для створення алюмінієвого диску використовується заготовка вагою 45 кг, з якої видаляється близько 80% металу. У той же час, залишки при виробництві шляхом 3D-друку, становлять усього 5%.

Фото: титанові колісні диски HRE3D+ створені на 3D-принтері / HRE Wheels

Готові елементи з титану, після завершення друку, обробляються на ЧПУ для надання фінального вигляду та більшої точності збирання колеса. Далі диск вручну полірується, а завдяки тому, що титан має відмінну корозійну стійкість, колесо не потребує додаткового покриття порошковою фарбою чи іншим матеріалом.

Візерунок диска HRE3D+ виготовлений з п'яти окремих секцій, зроблених на двох EBM-принтерах. Після друку усі частини збираються всередині карбонового ободу та скріплені у центрі за допомогою титанової стяжки.



RE Wheels повідомляє, що метою проекту HRE3D+ було тестування можливостей виробництва новим методом на практиці і результатами фірма залишилась задоволеною. Коли можна розраховувати на появу таких дисків на ринку – не повідомляється.

Також цікаво: BMW створила бобслей для німецької команди олімпійців