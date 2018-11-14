Перші замовники нового гібрида з паливними елементами вже отримали свої машини.

Компанія Mercedes-Benz повідомила про початок поставок нових водневих кросоверів Mercedes-Benz GLC F-Cell клієнтам.

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Нову модель виробник з гордістю іменує “першим в світі електромобілем з паливними елементами і гібридною технологією”. Перша партія GLC F-Cell вже виїхала за ворота заводу, аби роз’їхатись по гаражах замовників у Штутгарті, Дюссельдорфі, Берліні, Гамбурзі, Франкфурті, Мюнхені та Кельні.

Фото: Mercedes-Benz GLC F-Cell / Daimler

Модель стала першим масовим серійним автомобілем, котрий використовує водень у якості пального. Водневі паливні елементи виробляють електроенергію, котра надходить у акумулятори, а вже від них живиться електромотор кросовера. Однак у випадку браку водневих заправок, зарядити батареї автомобіля можна і від електромережі. Кросовер оснащений двома “баками”, котрі вміщують близько 5 кг водню, що забезпечує йому автономний пробіг у 430 км.

Цікаво, що GLC F-Cell не продається у традиційний спосіб. Mercedes-Benz здає водневий гібрид в оренду обраним клієнтам, які за абонентську плату отримують машину і весь сервіс для неї. Вже навесні наступного року воднева модель з'явиться в прокаті Mercedes-Benz Rent і її зможе випробувати кожен бажаючий.

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