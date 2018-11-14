Державна прикордонна служба України упіймала винахідливого контрабандиста, що віз майже 7 кг "сонячного каменю".

Прикордонники Львівського загону завадили незаконному перевезенню контрабандного бурштину до Польщі.

Вранці 12 листопада на пункті пропуску “Угринів” було затримано автомобіль Ford з литовською реєстрацією та його власника, котрий намагався вивезти майже 7 кг бурштину у газовому балоні машини.

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Як повідомляє Державна прикордонна служба України, за кермом іномарки знаходився 46-річний мешканець Волині. Під час оформлення автомобіля у прикордонників виникли підозри щодо прихованого переміщення через державний кордон контрабандних товарів зазначеним авто.



У ході поглибленої перевірки автомобіля, спільна оглядова група у складі прикордонників та працівників митної служби виявила у газовому балоні 6,6 кілограмів необробленого “сонячного” каміння. Знайдений бурштин та автомобіль 1998 року випуску вилучені встановленим порядком співробітниками ДФС. Наразі триває оцінка знайденої контрабанди.

Зазначимо, що, в залежності від калібру (розміру фракції), вартість 1 кг бурштину на ринку оцінюється від 250 до 2500 доларів.

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