У столиці зростає кількість дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляє Патрульна поліція України.
Станом на 13 годину на спецлінію 102 надійшло 294 звернення про ДТП у Києві.
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“Закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, - зазначають у поліції. - Враховуючи погодні умови та дорожню обстановку, радимо утриматися від поїздок на великі відстані та максимально обмежити час перебування на вулиці”
Нагадаємо, що сьогодні велика кількість ДТП стала причиною масштабних заторів у Києві. Станом на дванадцяту годину пробки досягли десяти балів. Зараз ситуація трохи покращилась – пробки сягають семи балів.