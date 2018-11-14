У столиці зростає кількість дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляє Патрульна поліція України.

Станом на 13 годину на спецлінію 102 надійшло 294 звернення про ДТП у Києві.

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“Закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, - зазначають у поліції. - Враховуючи погодні умови та дорожню обстановку, радимо утриматися від поїздок на великі відстані та максимально обмежити час перебування на вулиці”

Нагадаємо, що сьогодні велика кількість ДТП стала причиною масштабних заторів у Києві. Станом на дванадцяту годину пробки досягли десяти балів. Зараз ситуація трохи покращилась – пробки сягають семи балів.