Модель зимових шин для легкових автомобілів Ice Blazer Alpine від Sailun отримала сертифікат TÜV SÜD.

У 2018 році китайський виробник шин Sailun отримав сертифікат TÜV SÜD на модель Ice Blazer Alpine. Представники TÜV SÜD детально вивчили характеристики шин, їх переваги і недоліки, співвідношення ціни та якості.

Виробник

Sailun – китайський виробник шин, який почав роботу в 2002 році. Підприємство об'єднало роботу вчених Університету науки і технології міста Циндао, досвідчених фахівців в області шин та представників великих торгових компаній.

Вже через шість років після відкриття бренд випустив на ринок 2,8 млн шин. Лише невелика їх частина йшла на внутрішній ринок Китаю. Більшість продукції йшло на експорт. Sailun в короткі терміни зробила собі ім'я на ринках Європи, Америки, Африки та Азії. Це стало стимулом для подальшого розвитку. У 2010 році компанія випустила вже 9,1 млн шин!

Завод Sailun у В'єтнамі, фото chinareportasean.com

Асортимент виробника величезний: шини для класичних легковиків, позашляховиків, спортивних моделей і вантажівок. Спортивні шини – новинка від Sailun, яка, незважаючи на свою “молодість”, вже має безліч шанувальників серед автовласників.

Компанія має кілька сертифікатів: ЕСЕ, DОТ, ISO 9001, ISO 14001, ІНМЕТРО, СІРІМ, ISO / ТС 16949, СОНКАП. Кожен з них свідчить про відповідність шин певним стандартам якості.

Щоб досягти таких результатів, виробник шин Sailun постійно працює над створення нових розробок. У них беруть участь вчені Університету Циндао, Чжецзян і Національного університету оборонних технологій.

Приклад інноваційності Sailun – 3D-моделювання, що використовується при створенні шин. Саме цей виробник використав дану технологію вперше в регіоні. Це істотно економить час проектування нових моделей шин.

Детальніше про Ice Blazer Alpine

Ice Blazer Alpine – це класичні зимові шини з V-подібним малюнком протектора. Вони призначені для руху сухим та мокрим покриттям в холодну пору року.

Низька гучність. Під час їзди вони видають низький рівень шуму, що гарантує комфорт водієві і пасажирам. Крім того, на прийнятному рівні знаходиться рівень вібрації.

Під час їзди вони видають низький рівень шуму, що гарантує комфорт водієві і пасажирам. Крім того, на прийнятному рівні знаходиться рівень вібрації. Універсальність. Шини однаково добре проявляють себе і на сухій, і на мокрій дорозі.

Шини однаково добре проявляють себе і на сухій, і на мокрій дорозі. Тривалий термін служби. Завдяки кремнію, який впроваджений до складу шин, протектор стирається не дуже інтенсивно.

Завдяки кремнію, який впроваджений до складу шин, протектор стирається не дуже інтенсивно. Покращена керованість. Її забезпечує оптимальна форма протектора. До такої форми виробник прийшов після безлічі тестувань, проб та помилок.

Її забезпечує оптимальна форма протектора. До такої форми виробник прийшов після безлічі тестувань, проб та помилок. Хороше зчеплення з дорогою. Подібний ефект забезпечує використання кремнію і спеціального малюнка протектора.

Після численних випробувань представники TÜV SÜD сертифікували модель Ice Blazer Alpine.

Модель Ice Blazer Alpine вже доступна в інтернет-магазині “Асканія-Шина”



Що таке TÜV SÜD?

TÜV SÜD (рос. ТЮФ ЗЮД) — німецька експертна організація. За 150-річну історію концерн TÜV SÜD став одним з лідерів в області експертизи, випробувань і сертифікації. Абревіатура TÜV (“Technische Überwachungs-Verein”) в перекладі з німецької означає “Об'єднання Технічного нагляду”. Головний офіс компанії розташований в Мюнхені. Компанія має близько 800 представництв по всьому світу.

Де придбати

Офіційний імпортер виробника шин Sailun в Україні – компанія “Асканія-Авто”. Модель Ice Blazer Alpine вже є в наявності інтернет-магазину “Асканія-Шина”. Тел. (067) 373 8933, (050) 325 2026, (063) 163 1035.