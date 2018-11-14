Крижані санчата будуть використовуватись під час Олімпійських ігор 2022 року

Мало кому відомо, що BMW тісно пов’язана з зимовими олімпійськими іграми. З 1980-х років баварський автовиробник співпрацює з Федерацією бобслею, лагу та скелетону Німеччини. Днями фірма показала новий льодовий болід для ігор 2022 року.

BMW має значний досвід у створенні аеродинамічних кузовів та оптимізації структури матеріалів для створення швидких апаратів. І не важливо, приводяться вони у рух потужним двигуном чи кількома спортсменами – що створено БМВ має бути швидким.

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Зазвичай боби – санчата для бобслею, виготовляють з алюмінію та сталі, однак інженери BMW переконані, що використання вуглецевого волокна буде значно ефективнішим, а тому новий боб виготовили саме з композиту. До кінця поточного року німці будуть проводити випробування нового прототипу у льодовому жолобі.

Фото: санчата для бобслею німецької команди / BMW

Швидкість, якої досягають бобслеїсти на своїх санчатах під час спуску – шалена. У середньому це 150 км/год, однак світовий рекорд – більше 200 км/год. Без гальм і подушок безпеки!

Новий бобслей для німецької команди не перший в історії, зроблений BMW. У 2014 році німецька компанія створила боб для Американської федерації бобслею та скелетону, завдяки якому команда США змогла завоювати першу за 62 роки перемогу.

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