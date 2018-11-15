Активісти руху "Зупини Лося" провели рейд на столичному масиві Позняки, де автомобілі масово їздять тротуарами.

На проспекті Бажана у Києві – тягучка. Однак найбільш хитрі вважають, що стояти в заторах — це для лохів, а їхні справи — найважливіші в світі. Тому вони чхали на інших водіїв, пішоходів і ПДР. Вони готові їздити тротуарами, газонами і зупинками, лиш би виграти кілька нещасних хвилин.

Під час рейду команда "Зупини Лося" натрапила на мегалося, який взагалі нічого не боїться. Замість того щоб загальмувати перед людьми на тротуарі, він навпаки набрав швидкість і ледь не збив людей! А потім з'ясувалося, що це... священник!

Нагадаємо, що активісти нещодавно перевіряли порушників ПДР біля Генпрокуратури.