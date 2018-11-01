Активісти руху "Зупини лося" провели рейд з виявлення порушень дорожнього руху під Генеральною Прокуратурою України.

Запарковані тротуари, пішохідні переходи, перехрестя – величезна кількість автомобілів-порушників виявлено на вулицях поблизу райвідділу Поліції та Генеральної Прокуратури України в столиці. Активістам навіть не вистачило наклейок "Зупини лося", щоб визначити усіх порушників.

Дивіться відео рейду "Зупини Лося" біля Генпрокуратури:

Нагадаємо, що раніше активісти зробили рейд до Кабміну та Верховної Ради.