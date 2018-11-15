У середньому це 177 тисяч баксів за одну машину. Думаєте, це забагато? Погляньте на список моделей.

Ентузіаст вирішив продати свою колекцію з 13 автомобілів BMW зібраних за певним принципом. Усі вони з М-серії.

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Колекціонування автомобілів – справа складна й дорога. Фанати цієї справи мають спочатку знайти потрібну модель у гарному стані, а це може зайняти не один рік, далі треба домовитись про ціну, все правильно оформити, забезпечити доставку, зберігання, догляд... Однак зараз можна минути усі ці складнощі, якщо ви великий шанувальник BMW М.

Фото: колекція BMW М / Enthusiast Auto Group

У США на продаж виставлено колекцію від Enthusiast Auto Group з Цинциннаті, штат Огайо. 13 автомобілів у відмінному стані виставлено на продаж одним лотом за 2,3 мільйони доларів, включаючи доставку по США.

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А ось і список машин:

1981 BMW M1

1990 BMW E30 M3 Sport Evolution

1995 BMW E36 M3 Lightweight

2005 BMW E46 M3 Competition Package

2013 BMW E92 M3 Lime Rock Park Edition

1991 BMW Z1

2001 BMW Z3 M-Coupe

2007 BMW Z4 M-Coupe

2003 BMW Z8 Roadster

2002 BMW E39 M5

1988 BMW E24 M6

1988 BMW E28 M5

2011 BMW 1M Coupe

Непогнано, чи не так? Це чортова дюжина найкращих BMW кількох десятиліть. У якості бонуса продавець пропонує власними силами поповнити колекцію ще якоюсь моделлю, котрої, на думку покупця, бракує у наборі.

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