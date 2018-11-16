Японське тюнінг-ательє DAMD зробило те, що кортіло кожному, при погляді на новий "Джимні".

Японські тюнери створили два пакети стайлінгу для нового покоління Suzuki Jimny, один з них мімікує Mercedes-Benz G-клас, а інший – Land Rover Defender.

Фото: новий Suzuki Jimny зі стайлінгом DAMD Little G та Little D / DAMD

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DAMD назвав свої продукти для нового Suzuki Jimny дуже влучно: Little G та Little D. Неважко здогадатись, кому з них яке належить. Тюнер повідомляє, що наразі обидва стайлінг-комплекти знаходяться у стадії фінальної доводки, а виробництво розпочнеться у першому кварталі 2019 року.



Фото: Suzuki Jimny 2019 / Suzuki

Нагадаємо, представлений літом цього року Suzuki Jimny четвертого покоління зберіг рамну конструкцію, нерозрізні мости, повний привід та роздаточну коробку з пониженою передачею. За габаритами компактний позашляховик став трохи меншим у довжину, зате ширшим і вищим за попередника – 3480/1645/1725 мм. Кліренс – 210 мм.

Новий джип отримав пару двигунів на вибір: 660-кубовий турбомотор потужністю 64 к.с. і 103 Нм крутного моменту, а також 1,5-літровий атмосферник потужністю 102 к.с. і 130 Нм. Для обох на вибір доступні п'ятиступінчата механіка або чотирьохпозиційний автомат.



Скільки коштуватимуть комплекти стайлінгу Little G та Little D для нового Jimny – поки що не повідомляється.

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