Компанія Charge збудує 499 батарейних машин у стилі рестомод.

Компанія Charge випустить 499 класичних купе Ford Mustang з електричною силовою установкою.

Кузови рестомодів будуватимуться з нуля за офіційною ліцензією Ford. Компанія Charge пропонуватиме електрокари у кузовах фастбек або кабріолет.

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Електромотори та електроніку для машин поставлятиме компанія Arrival, котра розробила електричні фургони для кур'єрської служби UPS (United Parcel Service). Пікова потужність установки становить 300 кіловат – 408 кінських сил та забезпечує крутний момент у 1200 Нм.

Блок батарей ємністю 64 кіловат-годин підтримує швидкісний тип зарядки вхідною потужністю до 50 кіловат. На одному заряді купе здатен проїхати до 200 кілометрів. Електричний “Мустанг” розмінює першу сотню за 3,09 секунди.

Фото: Charge Mustang / Charge Automotive

У відео можна помітити, що підвіска автомобіля – регульована, програма забезпечує три режими роботи керуючої електроніки, а ще вручну можна перемикати привід з заднього на повний. Виконувати основні операції з налаштувань можна через встановлений в центрі дисплей, подібно до Tesla.



Для замовлення Charge Mustang необхідно внести депозит у розмірі п'яти тисяч фунтів стерлінгів (близько 180 тисяч гривень). Мінімальна вартість електрокара становить 200 тисяч фунтів стерлінгів (7,16 мільйонів гривень). Виробництво моделі вже розпочалось, а поставити перші машини клієнтам фірма зобов’язується у вересні наступного року.

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