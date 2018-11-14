А головне – у шоломі!

В’єтнам – країна, де мопедів та мотоциклів більше, ніж машин. І їздять на двоколісниках, виявляється, не лише люди.

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“Цей пес – найвідоміший кудлатий у Далаті”, – говориться у описі відео, розміщеного на каналі ViralHog. І ми розуміємо чому. Велетенський пес, вдягнений у мото-шолом, сидить позаду власника зовсім по-людськи і тримається за плечі чоловіка. Таку картину не щодня побачиш. Навіть у В’єтнамі. А як ви перевозите своїх домашніх улюбленців?

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