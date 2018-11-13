Жителі столиці стали випадковими свідками дивної поведінки жінки, котра нищила припаркований спорткар за допомогою сокири.

Незвичайний інцидент трапився 13 листопада у вівторок на вулиці Шота Руставелі, у центрі столиці.

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Невідома жінка, вдягнена у рожеве пальто та сріблясті чоботи, понівичила білий Porsche. Автомобілем, котрий постраждав від рук обуреної пані, виявився спорткар 718 Boxster, вартістю у 2-2,5 мільйони гривень, повідомляє Авто 24.



Спочатку панянка розписала машину балончиком з фарбою, написавши “сволота”, однак цим вирішила не обмежувати свій сплеск емоцій та дістала сокиру, принесену з собою, аби спробувати розбити спорткар.

Жінка встигла кілька разів повторити ці операції, після чого сіла у припаркований поряд автомобіль та поїхала у невідомому напрямку. Поліція на місці події так і не з’явилась.

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