Користувачі автомобілів на єврономерах готують масштабну всеукраїнську акцію протесту проти прийнятих Верховною Радою законів №8487 та 8488.

Акцію було вирішено перенести з 15 на 20 листопада, повідомляють активісти "Авто Євро Сили" на Facebook.

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Як саме будуть протестувати власники авто на єврономерах поки не повідомляли, але дали зрозуміти, що протест відчує вся Україна. Протести по всіх регіонах спочатку були заплановані на четвер 15 листопада. Але сьогодні активісти повідомили, що протест 15-го числа буде безглуздим, так як депутати зможуть розглянути це питання не раніше 20 числа.

Активісти мають намір домогтися президентського вето на проголосовані Верховною Радою закони №8487 та 8488. Крім того, вони хочуть, щоб законопроекти були відправлені на доопрацювання з урахуванням їхніх поправок. Прийняті закони, вважають власники авто на єврономерах, не дають їм можливості розмитнити свої авто через занадто високі ставки.

Як відомо, Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому закон про зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.