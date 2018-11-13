Водій автомобіля Hyundai збив пішохода та зник з місця події.

12 листопада в Києві на вулиці Миколи Закревського сталося ДТП з постраждалими. Автомобіль Hyundai збив пішохода.

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Аварія трапилася близько 16:40, повідомляє Інформатор. За попередньою інформацією, Hyundai скоїв наїзд на чоловіка, який намагався перейти проїжджу частину у недозволеному місці. Після наїзду автомобіль зник у невідомому напрямку.



В результаті інциденту постраждалого чоловіка 1980 року народження госпіталізовано. Автомобіль розшукують правоохоронці. Чому водій Hyundai не зупинився – встановить слідство.

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