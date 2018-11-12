Дивовижні кадри затопленого шосе, через яке проходить маршрут риби до місць нересту.

У Мережі опубліковано відео, зняте на одній з доріг біля річки Скокоміш у штаті Вашингтон. Учасниками трафіку там стали риби.

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На відео кета перетинає дорогу, провокуючи незначні дорожні затори. Зазвичай у листопаді риби цього сімейства йдуть угору річкою, аби дістатись струмків, де можна нереститися.



За словами місцевих жителів, така міграція через дорогу спостерігається в ті роки, коли річка Скокоміш розливається через дощі. Риба йде проти течії паводкових вод, які переливаються через шосе.

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