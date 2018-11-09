Двоє "розумників" хотіли оминути затор, виїхавши на смугу руху зустрічного транспорту, за що тут же поплатились.

Двоє дуже нетерплячих водіїв, переконаних у своїй винятковості, вирішили об'їхати затор по порожній “зустрічній”. Однак вона виявилась не такою вже й порожньою.

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Очолив “прорив” водій чорного Mercedes-Benz C-класу. Класика жанру, як-то кажуть. Слідом за ним, як посіпака суперзлодія, їхав Audi A1. Спочатку вони хвацько проходять усіх “смертних” що тягнуться у заторі і зникають з поля зору. Та вже за кілька секунд повертаються з ганьбою “підібгавши вихлопні труби”. А далі вже видно і причину їхнього відступу – колона мотополіції з одинадцяти дуже сердитих інспекторів.



Хлопці, з чиєї машини велась з’йомка, дуже зраділи тому, що самі не порушували правил і чемно їхали у своїй смузі. Так, без долі злорадства у їхній реакції також не обійшлось, та воно видається цілком справедливим.

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