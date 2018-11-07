Побачивши таке на дорозі, треба мати міцні нерви, аби спокійно продовжити свою поїздку.

Пояснити це відео можна дуже просто: байкер якимось чином впав з мотоцикла, чи не встиг застрибнути на нього, після заведення і двоколісник просто рухається за інерцією.

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Безпілотний мотоцикл досить довго рухається дорогою, справа відбувається у темний час доби одразу після Хеллоуїна, тож свідки незвичного дійства, як сказано у описі відео, були налякані.



“Ми їхали додому, на виїзді на швидкісну дорогу на нашому шляху з’явився мотоцикл без райдер. Спочатку ми були в шоці та налякані, пов’язуючи це з Хеллоуїном, але пізніше дізнались, що байкер просто впав з мотоцикла під час аварії”, – сказав один із свідків дорожньої пригоди.

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