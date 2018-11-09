Спочатку усе здається не так вже й погано, та варто додивитись до кінця.

Це відео було знято у Австралії 6 листопада. Водій пікапа Toyota вирішив проїхати крізб піщану бурю.

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Баррі Тернер їхав у своїх справах в Польпа Стейшн, що у штаті Новий Південний Уельс, коли з ним трапилась ця пригода. У регіоні спостерігалась затяжна засуха, дощу не було два роки. Місцеві жителі сподівались нарешті отримати воду з неба, помітивши важкі хмари у небі. Однак замість дощу природа подарувала австралійцям біщану бурю, котра тривала приблизно 15 хвилин.



У результаті цієї ризикованої подорожі автомобіль відчайдушного австралійця зазнав деяких ушкоджень, однак витримав все ж негоду, вберігши водія.

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