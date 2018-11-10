Один британський автомеханік став героєм нового ютуб-приколу і відомий тепер, як "Why-You-Coming-Fast?-механік". Імені його ніхто не знає.

Відео з тегом “Why you coming Fast?” ширяться у соцмережах зі швидкістю світла і за місяць вже перетворились на новий мем. Застереження: сюжет містить лайку англійською мовою.

У оригінальному відео, знятому реєстратором на шоломі велосипедиста, можна побачити, як райдер зачепився за огорожу, не впорався з управлінням двоколісником та на чималій швидкості влетів у автомеханіка, який у цей час міняв колесо чи лагодив щось на припарковоному край дороги BMW. Після того, як у нього вдарився велосипедист, майстер приклався головою об машину, після чого послідувала його гнівна реакція.

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Він почав волати до велосипедиста, той намагався вибачитись у відповідь, та потерпілий лише продовжував повторювати: “Why you coming Fast?”, додаючи ще й міцного слівця поміж словами. Цей вираз можна інтерпретувати по-різному. Якщо буквально, “чого швидко їздиш/приїжджаєш?”, однак фраза може сприйматись і з вульгарним підтекстом…

Вигадники тішаться з бідолашного механіка, у якого врізався велосипедист. Слова потерпілого вже й на біт поклали і навіть зняли музичний кліп.