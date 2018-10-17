А тим часом заарештований екс-голова компанії усе ще знаходиться у в'язниці.

Німецькі правоохоронні органи додали ще одну главу до дизельного скандалу концерну Volkswagen у вівторок, стягнувши з компанії Audi 800 мільйонів євро ($925 мільйонів) за продаж автомобілів з підробленими даними про шкідливі викиди.

Прокуратура у Мюнхені заявила, що штраф був призначений через те, що керівництво Audi нехтує своїми обов'язками з контролю при виробництві автомобілів, через що вони не відповідають законодавчим обмеженням щодо шкідливих викидів оксидів азоту. Справа охоплює близько 4,9 мільйона автомобілів Audi, що продавались в Європі, США та інших країнах у період з 2004 по 2001 роки.

Також цікаво: Suzuki та Mitsubishi не поставлятимуть дизелі в Європу

У вересні 2015 року головна компанія Volkswagen визнала фальсифікацію близько 11 мільйонів дизельних автомобілів у всьому світі за допомогою програмного забезпечення, яке дозволило їм пройти випробування на викиди в США, попри те, що викиди за реальних умов були набагато вищими. За даними Агентства США з охорони навколишнього середовища, оксиди азоту можуть спричинити чимало захворювань, пов’язани з дихальними шляхами та легенями. Європейське екологічне агентство наводить статистику, що оксиди азоту несуть відповідальність за близько 75 тисяч передчасних смертей у Євросоюзі протягом 2014 року.

Тим часом колишній генеральний директор Audi Руперт Штадлер залишається у в'язниці, поки прокурори розслідують його індивідуальну участь у дизельному скандалі. Концерн Volkswagen вже заплатив більше 30 мільярдів доларів штрафів з часу розкриття махінацій. Останній з них також був сплачений компанією Volkswagen у червні цього року на користь німецького уряду і становив 1 мільярд євро.

Також цікаво: 2019 BMW X7 представлений офіційно: характеристики, фото, відео