Флагманський кросовер BMW X7 не дочекався автошоу у Лос-Анджелесі та вийшов з тіні сьогодні.

BMW X7 – новий флагман баварської марки. Виробник повідомляє, що це перша машина, яка забезпечує безпеку, ексклюзивність та простір у люксовій моделі з гнучкою та універсальною керованістю автомобіля класу SAV.

Як відомо, свої кросовери BMW називає не SUV а SAV – Sports Activity Vehicle. Новий Х7 не став виключенням. У нового BMW X7 усе найбільше та найкраще, з того, що може запропонувати баварський виробник.

Дизайн BMW X7 2019

Фото: екстер’єр BMW X7 / BMW

Новий кросовер виявився дуже близьким до концепту Х7, показаного минулого року. У дизайні моделі в першу чергу впадають в око величезні “ніздрі” радіаторної рештки, габарити яких, до того ж, підкреслюють вузькі фари. У профіль машина виглядає досить лаконічно навіть з величезним хромованим “плавником” уздовж нижньої лінії кузову. А корма скидається на оформлення флагманського седану 7 Серії.

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Салон BMW X7

Фото: внутрішній простір BMW X7 / BMW

Інтер’єр X7 пропонує більше простору й розкоші, ніж будь-яка інша модель марки. Розвернутий до водія кокпіт отримав величезні екрани: 12,3-дюймовий для приладів і ще один такого ж розміру для інформаційно-розважальної системи. Остання має операційну систему iDrive 7.0 з підтримкою функції управління голосом та вбудованим цифровим помічником, активувати який можна фразою “Hey, BMW”.

На центральній консолі увагу притягує кришталеве руків’я селектора коробки передач. Поруч розміщено кнопку запуску та фірмову “шайбу” дублюючого контролера мультимедійної системи, в оточенні розсипу клавіш, серед яких регулювання висоти підвіски та вибір режиму руху. Кнопка “Старт” та джойстик також прикрашені кришталем. А сама центральна консоль оздоблена деревиною.

Салон може бути як шести-, так і семимісним. У машини з трьома рядами сидінь обсяг багажника становить 317 л, а без додаткових крісел багажник вміщує 1376 л чи навіть 2560 л, при складених спинках сидінь другого ряду.

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Чотиризонний клімат-контроль є стандартним оснащенням, а у якості опції пропонується п’ятизонна система – для третього ряду. Для усіх версій BMW X7 пропонується панорамний дах.

Оснащення 2019 BMW X7

Список оснащення X7 включає стерео-систему з 10 динаміками, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, контролю рядності і мертвих зон, моніторингу руху пішоходів біля авто в міському трафіку. У найдорожчому виконанні покупці можуть розраховувати на паркувальний автопілот і функцію напівавтономного водіння.

Мотори та технічні характеристики BMW X7

В основі кросовера лежить сучасна модульна платформа CLAR. Габарити нового X7 складають 5151х2000х1805 мм при довжині колісної бази у 3105 мм. До появи BMW Х8 та Х9 новий кросовер буде найбільшим у модельному ряду марки.

Під капотом позашляховика може бути один з чотирьох двигунів: бензинові 3.0 та 4.4 (340 та 462 к.с., відповідно), а також дизельні 3.0 потужністю 265 або 400 к.с. У парі з усіма двигунами працює 8-ступінчата автоматична трансмісія з повним приводом.

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З найпотужнішим двигуном BMW X7 прискорюється до першої сотні за 5,2 с. Найекономічнішою версією моделі за споживанням пального є BMW X7 xDrive30d, що витрачає 6,8-6,5 літрів дизеля на 100 км.



Ціна та старт продажів BMW X7

Продажі новинки почнуться в кінці 2018 року (у Європі). Залежно від країни, купити BMW X7 можна буде мінімум за 70-80 тис. Євро. Для розуміння, стартовий варіант в США коштує 73,9 тис. Доларів

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