Топова версія найбільшого кросовера марки призначена виключно для китайського ринку.

Skoda нарешті добралась до сегменту купе-кросоверів, однак першу модель такого класу – Kodiaq GT, адресувала лише китайському ринку. А нам дозволила лише подивитись на майбутню новинку.

Три дизайнерських ескізи від Skoda підтверджують те, що вже було відомо: кросовер матиме похилий дах та найпотужніші двигуни з доступних. Скетч інтер'єру демонструє, що всередині кросовер не сильно зміниться, однак матиме деякі унікальні доповнення, як то спортивні сидіння та дорогі матеріали оздоблення.

Також цікаво: Skoda назвала ім'я наступника Rapid

За попередньою інформацією Kodiaq GT буде пропонуватися з одним двигуном у двох виконаннях: 2,0-літровий турбований бензиновий TSI матиме віддачу у 186 або 220 к.с. У парі з ним працюватиме автомат 7DSG. У базі привід буде переднім, опційно – повним.

Фото: Skoda Kodiaq GT / Skoda

Skoda оголосила, що Kodiaq GT стане четвертим кросовером бренду у Китаї, приєднавшись до Kamiq, Karoq та звичайного Kodiaq. Компанія пояснює таке рішення тим, що другий ексклюзивний кросовер для Китаю (перший – “Камік”) демонструє важливість місцевого ринку для компанії.

За неофіційною інформацією прем'єра нового кросовера відбудеться в жовтні на 2018 Chengdu Auto Show, а продажі стартують до кінця цього року.

Також цікаво: "Горбатий" Запорожець ще ніколи не виглядав так круто