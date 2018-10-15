Насправді це новий Volkswagen Beetle з кузовом у стилі ЗАЗ 965.

Чого лише не робили народні умільці з 965-м “Запорожцем”. та цей проект заслуговує на “Оскара” з кастомайзінгу.

Дизайнери Запорізького Автомобілебудівного Заводу у 1960-х роках пропонували чимало гарних проектів автомобілів своєму керівництву. Однак у серію йшли прості машини без витребеньок. Тож далі за справу брались народні умільці, що старались облагородити “Горбатий” на свій смак та розсуд.

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Запорожць у СРСР був “народним автомобілем”, зовсім як Volkswagen Beetle для “капіталістів”. Зі знаменитим “Жуком” вітчизняний автмообіль поєднувало компонування (задньомоторне) та повітряне охолодження двигуна.



Volkswagen Beetle пощастило більше, ніж ЗАЗ-965 – у 1998 році німецький концерн відродив цю модель у вигляді сучасної ітерації. І лише цього року випуск моделі було вирішено припинити назавжди. Хоча, хто зна, може за 30 років Volkswagen випустить New Age Beetle.

Так чи інакше, фанат 965-го узяв Volkswagen Beetle 2012 року випуску та виготовив для нього новий кузов зі склопластику.

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