Реплікар називається Mitsuoka Rock Star і випускатиметься серійно.

Японська компанія Mitsuoka створила ефектний родстер у стилі класичного Chevrolet Corvette C2 на базі компактного спортивного купе Mazda MX-5 Miata.

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Раніше ми писали про інше творіння Mitsuoka під назвою Himiko – родстер на базі Mazda MX-5 Miata, стилізований під вінтажні Morgan. Маючи пристрасть до класичних форм автомобілів, дизайнери Mitsuoka знову узялись переробляти MX-5 і цього разу вийшла американська класика.

Фото: Mitsuoka Rock Star / Mitsuoka Motors

Mitsuoka Rock Star збирається на базі нинішнього покоління Mazda MX-5 Miata. Автомобіль сам по собі дуже гарний, навіть в базовому 1,5-літровому виконанні. Для перетворення маленького японського родстера на Corvette йому замінюють усі кузовні панелі, за винятком дверей.

Всередині Mitsuoka Rock Star має незмінне оздоблення Mazda MX-5, за винятком заміни логотипу.

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