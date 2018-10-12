Заїзд можна подивитись на відео.

Спортивне купе BMW M2 Competition показало на Нюрбургрінгу чс проходження кола 7:52.36. Небагато автомобілів можуть краще.

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Згідно з даними sport auto, знаменитий німецький трек спорткар M2 Competition пройшов за час, котрий ставить його в один ряд з Mercedes-Benz SLR McLaren, та на одну сходинку вище за Porsche 911 (996) GT3, Nissan GT-R та Ferrari F430. Кількома десятими секунди німецький спорткар поступається Lamborghini Gallardo LP560-4 та Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.



Під час заїзду BMW M2 Competition кілька разів розвивала швидкість більше 250 км/год. Продуктивність спорткара надходить від 3-літрового твін-турбо потужністю у 405 к.с. Привід у машини задній, перемикання передач – ручне. Замовникам також доступний 7-ступінчатий автомат у якості опції.

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