Пара японських виробників приєдналась до широкого списку компаній, що вирішили відмовитись від двигунів на важкому пальному.

Suzuki і Mitsubishi оголосили про рішення позбутись автомобілів з дизельними двигунами для ринку Європи.

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Раніше від дизелів для европейського модельного ряду відмовились Nissan та Toyota. Таким чином з усіх японських автовиробників, присутніх у Старому Світі, Mazda залишається єдиним брендом, що пропонує дизелі в Європі.

Минулого року продажі автомобілів Suzuki з дизельними двигунами у Європі склали усього 10 відсотків з 281 тисячі проданих машин. Доля дизелів у лінійці Mitsubishi сягала 30 відсотків, однак продажі таких машин також були несуттєвими у минулому році.

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