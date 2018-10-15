Для налагодження виробництва біоетанолу та палива моторного альтернативного ДП «Укрспирт» планує здійснити модернізацію восьми виробничих підприємств.

Про це заявив в. о. директора «Укрспирт» Юрій Лучечко в ефірі 112.ua. На виробничих майданчиках цих підприємств ми зможемо виробляти 170 тис. тон біоетанолу в рік, половину з яких зможемо використовувати для виробництва палива моторного альтернативного на основі 35% біоетанолу.

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Інша частина біоетанолу буде експортуватися, оскільки Україна має безмитну тарифну квоту ЄС на етанол і у 2020-2021 рр. вона зросте до 100 тис. тон. Також нашими фахівцями розроблено проекти по виробництву газоподібного біологічного палива (біогазу) на основі утилізації вторинної сировини, яка буде утворюватися при виробництві біоетанолу.

З часом ми звичайно на порядок збільшимо обсяги виробництва біоетанолу та моторного палива на його основі.