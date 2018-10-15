З 15 жовтня патрульні почали штрафувати водіїв за перевищення швидкості. Про це йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції у Facebook.

Вже тиждень в місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення патрульні поліцейські використовують засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів – пристрої вимірювання швидкості TruCam.

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Пристрої TruCam використовуються лише із розміщенням дорожніх знаків, що повідомляють про фото- відеофіксацію порушень, на ділянках автодоріг міжнародного значення та в містах із підвищеним рівнем аварійності. У цих місцях перебувають службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору.

Протягом першого тижня поліція використовувала TruCam у пілотному режимі. У поліції наголошують, що пристрій містить алгоритм шифрування AES, що робить неможливим втручання в роботу системи та будь-яке корегування даних.

Прес-служба поліції також опублікувала список, де будуть розташовуватись пристрої TruCam в Україні. Зокрема, у Києві їх розмістять лише у двух місцях: на проспекті Миколи Бажана та проспекті Перемоги.

Нагадаємо, що зараз пристрій TruCam використовується в ручному режимі. Тобто після виявлення порушення водія зупиняють для складання протоколу. Листи щастя, які передбачають несення відповідальності власниками транспортних засобів, а не водіями, поки що не розсилають.