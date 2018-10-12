За розрахунками Міністерства Внутрішніх Справ введення фото- відео фіксації порушень ПДР дозволить щорічно одержувати 15-20 мільярдів гривень. Половина цих коштів повинні йти на закупівлю нових камер - така ініціатива міститься в законопроекті МВС.

Міністерство внутрішніх справ запропонувало Кабінету Міністрів схвалити законопроект, за яким 50% від отриманих штрафів правил дорожнього руху, що були зафіксовані автоматично, направляти МВС та Нацполіції для розбудови системи відеофіксації дорожніх правопорушень.

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Відповідний законопроект змін до Бюджетного кодексу на засідання уряду 10 вересня було внесено міністром внутрішніх справ Арсеном Араковим.

В пояснювальній записці сказано, що нині бюджетним кодексом, 100% штрафів за порушення правил дорожнього руху спрямовуються до загального фонду державного бюджету. Законопроект пропонує направляти до спеціального фонду 50% надходжень від правопорушень, що були зафіксовані автоматично. Інші 50% – на розвиток мережі відеофіксації. При цьому, з цієї половини коштів запропоновано 60% спрямувати на діяльність Нацполіції та МВС, а решту – «Укравтодору» та регіональним бюджетам у вигляді субвенції. Всі кошти повинні бути використанні на затуплення техніки та побудову інфраструктури для відеофіксації правопорушень.

За підрахунками МВС, це дозволить щорічно отримувати від штрафів 15-20 млрд грн. А розширення мережі відеофіксації дозволить збільшити цю суму.

При узгодженні позицій проти виступило Міністерство фінансів, де зазначили, що запропоновані зміни взагалі залишають загальний фонд бюджету від запланованих надходжень. Це може негативно позначитися на фінансуванні соціальних програм.

Крім того, для Мінінфраструктури, як головного розпорядника коштів, в цьому році на підвищення безпеки дорожнього руху передбачені 2,6 млрд грн. Тільки на відеофіксацію в цьому році в бюджеті передбачено 997 млн грн. Це, на думку Мінфіна, не потребує вивільнення з бюджету додаткових 7,5-10 млрд грн. щорічно. Але це зауваження МВС не було враховано. Хоча на початку вересня урядовий комітет під головуванням першого віце-прем’єра Степана Кубіва зобов’язав МВС і Мінфін узгодити позиції для схвалення урядом законопроекту. Але міністерства такі не дійшли згоди і, таким чином, не виконали доручення урядового комітету.

В експертному висновку також вказано, що днями екс-радник Авакова – народний депутат Антон Геращенко (Народний фронт) вніс в Верховну Раду законопроект, що майже ідентичний документу, розробленому міністерством внутрішніх справ.

Нагадаємо, що законопроект який регламентує фото- та відео фіксацію порушень Правил дорожнього руху вже вступив в силу. Він передбачає, що винним у порушенні визнається не водій який його скоїв, а юридичний власник транспортного засобу.