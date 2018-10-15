Ряд мереж АЗС в Україні збільшили ціну на автогаз на 10-25 копійок за літр. Середня ціна на зріджений газ, який використовується в якості автомобільного палива, в Україні досягла чергового річного максимуму – 15,62 грн за літр.

Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива. Згідно з повідомленням, ряд мереж АЗС в Україні збільшили ціни на зріджений газ на 10-25 копійок за літр. Наприклад, на 10 копійок за літр автогаз подорожчав на столичних АЗС KLO, до 16,19 грн.

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Також в мережі АЗС UPG газ подорожчав на 10 копійок за літр, до 15,70 грн. На заправках “БРСМ-Нафта” в Києві ціна LPG підвищилася на 10 копійок за літр, до 15,69 грн. У мережі Avantage 7 газ подорожчав на 10 копійок, до 15,05 грн/л. Крім того, зростання цін було зафіксовано в таких мережах, як Amic Energy, “РУР Груп”, ”Катрал”, “Народна”, “Род-Ник”, “Автотранс”, “БАРС”, ZOG, і “Енерджі Транс”.

Як повідомлялось раніше, у другій половині серпня 2017 року в Україні відзначався різкий ріст цін на автогаз у багатьох мережах АЗС. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав зростання цін на зріджений газ диверсією і доручив ряду міністерств та Антимонопольному комітетові розробити можливі розв'язання цієї проблеми.

Станом на 28 серпня 2017 року, ціни досягли значень 16,49-16,99 грн за літр. Після цього цінова ситуація стабілізувалася і вартість автогазу почала знижуватися. За даними UPECO, з початку березня цього року середня ціна впала до 12,47 грн за літр.