У середу, 14 листопада, Кабмін затвердив порядок затримання та зберігання автомобілів за порушення правил паркування, а також порядок інформування водіїв про зафіксовані порушення ПДР.

Незважаючи на те, що нові правила паркування ввели 27 вересня, досі відсутні механізми, які б дозволяли впровадити всі пункти закону в життя.

Постанови Кабміну набудуть чинності після опублікування в офіційних друкованих виданнях. Після цього поліцейські і муніципальні інспектори зможуть виписувати штрафи заочно і евакуювати машини, припарковані з порушеннями.

Що затвердив Кабмін



Евакуювати авто зможуть у випадку, якщо воно заважатиме дорожньому руху та його безпеці. Муніципальний паркувальний інспектор викличе евакуатор, водій якого, сам перевіряючий і двоє понятих складуть акт огляду та тимчасового затримання авто. В акт внесуть інформацію про транспортний засіб, дані підприємства, яке відповідає за зберігання та евакуацію ТЗ, адресу штрафмайданчика. При цьому факт порушення фіксується на фото і відео.

Якщо на місці знаходиться водій, який може усунути порушення, то обмежуються постановою про адмінпорушення без затримання транспорту.

Після того, як машину доставили на майданчик про це повинні повідомити поліцію, інформація про затримання повинна бути розміщена на веб-сайті органу виконавчої влади, а власникові транспорту відправлять смс на мобільний номер і повідомлення на електронну пошту, зазначені при реєстрації транспорту.

Після оплати штрафу, вартості доставки і зберігання авто повертається власнику, водієві або особі, яка ввезла його в Україну.

ДСТУ для систем відеофіксації запрацює з грудня



Крім того, на фінішну пряму вийшло впровадження фото і відеофіксації. З 17 грудня набуде чинності ДСТУ на систему відеофіксації порушень ПДР. Дані, отримані таким чином, зможуть служити доказом для притягнення порушників до відповідальності. Тобто вже незабаром може наступити новий етап розсилки" листів щастя " автомобілістам.

Зокрема, ДСТУ передбачає фіксацію швидкості кількома способами. А прилади можна встановлювати не тільки на стовпах і мостах, але і на пересувних точках, наприклад, на автомобілях. Правила не забороняють фіксувати швидкість навіть з дронов.

Прилади відеоконтролю фіксуватимуть такі масові порушення ПДР, як перевищення швидкості, проїзд на заборонний сигнал світлофора, порушень правил паркування та стоянки, рух смугою громадського транспорту, виїзд на смугу зустрічного транспорту, Тротуари, пішохідні доріжки.

Після того, як автоматична система відеоконтролю засіче порушення, буде сформований звіт, який відправиться в центр обробки, де оператор проаналізує було порушення чи ні. У разі підтвердження порушення водієві відправлять повідомлення, в основу якого ляже звіт системи відеофіксації.

Раніше глава МВС Арсен Аваков повідомляв, що в Україні може бути встановлено близько 4 тисяч приладів автоматичної відео-та фотофіксації порушень на дорогах. За офіційною версією всі ці заходи вводять з метою підвищити безпеку на дорогах.