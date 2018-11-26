Усі подробиці про новинку розкриті.

22 листопада на заводі у Луцьку відбулась презентація вантажівки Banke Electromotive ERCV27, виготовленої корпорацією “Богдан” на замовлення датської компанії. Відео першого тест-драйву дає відповідь на усі питання про машину.

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Поки що у Луцьку зібрали лише 2 автомобіля, та після отримання сертифікатів відповідності, буде випущена перша партія з 10 машин. Електрична вантажівка ERCV27 призначена для механізованого завантаження твердих відходів і буде використовуватись у містах Євросоюзу. Сертифікація триватиме близько трьох місяців.



Максимальна швидкість ERCV27 сягає 80 км/год. Допустиме навантаження становить 27 тонн. Автомобіль оснащено батареєю ємністю 220 кВт/год. Запас ходу при повній допустимій масі машини заявлений на рівні 220 км (стандарт перевірки не вказано). Електровантажівка ERCV27 має радіус розвороту всього 7,4 м завдяки тому, що повертаються у неї не лише передні колеса, а й задні.

Фото: електричний сміттєвоз ERCV27 для Banke Electromotive / Liga

Заявлено, що протягом 6 років батарея не потребує обслуговування, а загальний термін експлуатації тягових акумуляторів становить 12 років. Вантажівку обладнано комбінованою вентиляцією, водяними опалювачами, системою відео-огляду, кондиціонером, системою автоматичного екстреного гальмування, адаптивним круїз-контролем та системою стеження за смугою руху.

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