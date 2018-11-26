Представлена перша "людьська" система орієнтування у просторі.

Новітня геолокаційна система What3Words здатна показувати координати з точністю до квадрата 3х3 метри.

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What3Words – це глобальна система адресації. Розробники придумали наступне: усю земну кулю розбили на сітку квадратів площею 3х3 метри кожен (57 трильйонів квадратів) і кожному клаптику дали назву, що складається з трьох випадково обраних слів мовою користувача. Таким чином, зараз ви можете знаходитись у ///кінь.маршал.глечик.

Фото: глобальна система адресації What3Words / What3Words

На сьогоднішній день це найточніший спосіб визначення місцезнаходження об’єкта на Землі. Так навіть у сміттєвих баків у вашому дворі тепер є точна адреса, на яку можна відправити свого дрона, попередньо оснастивши його потрібною програмою, звісно. Покриває сітка What3Words абсолютно усю земну кулю.

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What3Words використовується для прокладання маршрутів дронами і безпілотним транспортом у будь-яку точку на планеті, для визначення місцезнаходження людей та об’єктів у віддалених куточках світу. Систему адресування можна використовувати як для бізнесу, так і для власних потреб. У Великобританії, наприклад, нове геокодування допомагає каретам швидкої допомоги оперативніше приїжджати на виклики.

Система What3Words наразі підтримує вісім мов: англійську, французьку, російську, іспанську, португальську, німецьку, турецьку та шведську. Нову систему адресації вже використовують кілька служб доставки, Airbnb, ООН та інші компанії і організації. Узяли свіжу технологію на озброєння і автовиробники: Mercedes-Benz зав'язав на неї свою нову інформаційно-розважальну систему MBUX, таке ж впровадження чекає і на групу Jaguar Land Rover.



Фото: автомобілі Mercedes вже зараз підтримують нову систему адресації What3Words / What3Words



Для того, аби скористатись сервісом What3Words, потрібно встановити на свій смартфон безкоштовний додаток.

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