Через єдину помилку водія вилкового навантажувача за якусь мить було знищено цілий склад товару.

У соціальних мережах стрімко набирає популярності нове вірусне відео про водія, склад та ефект доміно. Ось що значить “поганий день на роботі”.

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Невдалий маневр водія вилкового навантажувача спричинив справжній крах на складі. Справедливості ради варто зазначити, шо вина за цю пригоду не повністю лежить на водієві, адже подібна картина свідчить про непродуманість стелажної системи.



На жаль, до відео немає жодного пояснення, а тому неясно, де це трапилось, чи який товар був на складі. Невідомо також, яка доля спіткала винуватця пригоди.

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