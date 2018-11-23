Не таке сподіваєшся побачити на найвідомішому гоночному треку світу.

Добре, що у світі є люди, котри не бояться бути не такими, як усі. Їх можна побачити всюди, часом і на гоночному треку.

Чого тут лишень нема! Псевдо-копи та Дональд Трамп, лімузин, пікап, мотоцикл з люлькою, Defender... Усі вони наче заблукали і опинились тут випадково. І спорткарам поряд з ними ніяково. Щож, зате зібравши усіх диваків докупи у одному відео, маємо 8 хвилин потіхи.

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