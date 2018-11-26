Компанія McDonald's представила перший і поки єдиний в світі електрокар, створений спеціально для любителів McDrive.

Концепт побудований на базі електричного Volkswagen e-Golf і називається McDrive Edition.

Кузов e-Golf пофарбовано у фірмові кольори мережі закладів швидкого харчування, а всередині він оснащений усіма зручностями для любителів попоїсти у машині. Тут є підстаканники з функцією охолодження, бардачок з підігрівом та столик з відсіками для соусу і картоплі фрі.

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А ще електрокар Volkswagen оснащений унікальною системою налаштування звукового і візуального оточення. Управління аудіо-візуальною системою здійснюється за допомогою дисплея, розташованого в стельовій консолі. Водій може обрати колір фонового підсвічування салону, а також звукове супроводження: музику або навіть знайомий шум ресторану мережі.

В оздобленні інтер'єру використовується шкіра різних відтінків, які символізують дерево і камінь. Кермо, підголовники і кузов машини прикрашені логотипами McDonald's. Яку функцію виконує так званий “головний перемикач” – невідомо.



Volkswagen e-Golf оснащений електромотором потужністю 100 кіловат (136 к.с. Ємність блоку батарей становить 35,8 кіловат-годин. Запас ходу на одній зарядці сягає 300 кілометрів за циклом NEDC. Першу сотню хетчбек набирає за 9,6 секунди, а максималка обмежена на 155 км/год.

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