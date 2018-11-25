Офіційне роз`яснення головного державного інспектора Львівської митниці про нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації записане активістами руху "Доступне Авто" та розміщене сторінці Фейсбуку цієї організації.

25 листопада 2018 року вступили в силу два закони, які змінюють ставки акцизного збору та митні правила ввозу транспортних засобів. Щодо акцизу, то почала діяти нова формула нарахування, коли базова ставка у 50 чи 75 євро множиться на коефіцієнт об`єму двигуна та віку авто. Попередні ставки акцизу, регульовані так званим законом 3251, вже не діють.

Також внесені зміни в Митний кодекс України. Відтепер правом транзиту транспортних засобів без внесення застави можуть скористатись лише громадяни-нерезиденти, тобто жителі іноземних держав. Якщо громадянин України захоче ввезти авто в режимі транзиту, він має сплатити заставу. Це грошові кошти, які дорівнюють сумі коштів за повне розмитнення даного автомобіля без будь-яких знижок.

Читайте також: як порахувати вартість розмитнення з 25 листопада

Ці кошти можна сплатити прямо на пункті пропуску за умови, якщо на ньому в цей час працює експерт-оцінщик. На сьогодні він працює з 11 ранку до 11 вечора, однак є велика ймовірність того, що будуть внесені зміни в графік роботи працівників.

Коли автомобіль виїжджає з території України, робиться відмітка про вивезення. Однак кошти повертаються не миттєво, а в бухгалтерії регіональної митниці. Тобто українець має спочатку вивезти авто за кордон, а потім повернутися в Україну іншим транспортом, щоб отримати гроші. Всі кошти вносять та повертаються за курсом Нацбанку на день операції, хоча митні платежі нараховуються в євро.

Ті українці, які мають непротермінований транзит (тобто в`їхали не пізніше ніж 5 чи 10 днів тому), можуть спокійно виїхати, однак заїхати назад вони зможуть лише за новими правилами.

Якщо ж транзит протермінований більше ніж на 10 днів, то буде виписаний протокол на 8500 грн. штрафу. Через 180 днів вступають в силу ще більші штрафи – 85 та 170 тисяч гривень. Причому за новими штрафами можуть виписати протокол, навіть якщо раніше цей власник був оштрафований. Окрім того, базою митниці зможуть скористатись працівники поліції. Тому вони зможуть зупиняти автомобілі на єврономерах та передавати їх до митних органів.

Таким чином, поки що можливо або легалізувати ввезений автомобіль на єврономерах, або вивезти його.

Дивіться відео, що робити з транзитними авто:



Нагадаємо, що поліція відтепер має право зупиняти авто на єврономерах.