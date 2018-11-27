У суботу по всій європейській країні пройшли масові акції протесту проти зростання цін на бензин і дизельне пальне.

Уряд Франції та президент Емманюель Макрон оголосили про підвищення податку на бензин і дизпаливо у країні з 1 січня 2019 року. Жителі країни вийшли на вулиці з протестами.

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Рішення про збільшення цін Макрон пояснив турботою про екологію, мовляв, час переходити на електрокари. Подібний крок зробив раніше й уряд Ізраїлю, однак там перспектива була навіть жорсткішою, але віддаленішою у часі. Французи ж вирішили вибороти трохи часу для машин з ДВЗ.

Незважаючи на те, що в середньому ціни зростуть усього на три євроцента(!), французькі водії стихійно вийшли на вулиці з акціями протесту, однак швидко об’єднались у суспільний рух “Жовті жилети”. Об’єднання громадян викликало численні мітинги, масові затори на дорогах та сутички з поліцією.

Фото: масові протести “Жовтих жилетів” у Франції / Michel Euler/AP/TASS, elisa_heut / instagram, clecle_naul / instagram, henri.welschinger / instagram, jeff_fbr / instagram, toxine88

Перші акції протесту відбулись 17 листопада. Близько 300 тисяч людей у жовтих жилетах спробували рушити в бік президентського палацу у Парижі, однак були зупинені поліцією і воєнізованими підрозділами. Минулої ж суботи, 24 листопада, за підрахунками французького МВС, несанкціоновані мітинги і акції протесту об’єднали більше 100 тисяч чоловік.

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Фото: мапа перекритих “Жовтими жилетами” доріг у Франції. У деяких місцях протестуючі перекривали траси всього на кілька хвилин. Наймасштабніші протести відбулись у Парижі / zr

Протестуючі створили на вулицях Парижа барикади з автобусних зупинок і вітрин магазинів, підпалювали скутери та меблі, винесені з магазинів і ресторанів. Поліція і військові у відповідь застосували водомети і сльозогінний газ. Протестуючі розбирали тротуари й вулиці та відповідали копам камінням.



МВС Франції повідомило про 130 затриманих, 42 з яких – у Парижі. Силовики нарахували 1619 маніфестацій по всій країні. Президент Франції підтримав дії поліцейських, написавши у своєму твіттері: “Спасибі нашим правоохоронним органам за їх мужність і професіоналізм. Ганьба тим, хто напав на них”. Крім того, Макрон заявив, що протестуючим не вдасться залякати посадових осіб. У свою чергу “Жовті жилети” пообіцяли знову вийти на вулийці з протестами наступного уїк-енду.

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