Названі фіналісти конкурсу на звання кращої машини Європи. У шорт-лист з семи номінантів на премію потрапив тільки один електромобіль.

Організатори європейського конкурсу "Автомобіль року" опублікували список номінантів на премію в 2019 році. До нього увійшли сім моделей, які 60 членів журі вибрали з 38 претендентів. Переможець конкурсу буде оголошений 4 березня 2019 року на автосалоні в Женеві.

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До номінантів на премію автомобілів організатори конкурсу висувають такі вимоги: це повинна бути нова модель, на момент голосування доступна на ринках мінімум п'яти європейських країн. Журі обирає фіналістів простим голосуванням. У 2019 на звання кращої машини Європи претендують Alpine A110, Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-Pace, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-class і Peugeot 508.

Серед кандидатів на потрапляння в список фіналістів та отримання премії були Aston Martin Vantage, Audi Q8, BMW 3-series, BMW X5, Honda CR-V, Lamborghini Urus, Mercedes-Benz G-class, Mercedes-Benz GLE, Seat Tarraco, Volkswagen Touareg і Volvo V60.

У нинішньому році кращим автомобілем Європи визнали Volvo XC40. Причому шведська марка отримала цю премію вперше. У 2017 році ним став Peugeot 3008. У 2016 і 2015 – Opel Astra і Volkswagen Passat відповідно.