У Києві, в районі Софіївської Борщагівки, ентузіасти проклали грунтовий трек для дріфту.

Про це повідомляється в групі Kiev Rally Track в мережі Facebook. Для проїзду по треку необхідно зв'язатися з організаторами.

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"Вчора тестували "маленьке коло", призначене для зимового дріфту. Конфіг – трохи змінена копія Красноярського треку "Червоне кільце". Є дуже крута родзинка – перепад висот в зоні фурідаші. Поверхня і ширина дозволяє без найменших проблем кататися на Nissan 350Z із заниженими на 30мм пружинами", – йдеться в повідомленні.