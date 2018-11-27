Глава компанії Tesla Ілон Маск прогнозує банктротство концерну в найближчому майбутньому. Про це він заявив в програмі Axios на каналі HBO. Як розповів Маск, у автовиробника серйозні фінансові проблеми і Tesla зазнає величезних втрат.

Бізнесмен зазначив, що якщо ці проблеми не вирішити, то компанія збанкрутує вже через кілька тижнів.

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Нагадаємо, фінансові показники Tesla липень-вересень не давали приводів для занепокоєння. Чистий прибуток компанії Tesla склав $311.5 млн або $1,75 на акцію. Виручка у третьому кварталі склала $6,8 млрд. При цьому аналітики прогнозували виручку в розмірі $6,33 млрд і збиток $0,19 на акцію.

Американська Tesla Inc. в третьому кварталі 2018 року збільшила виробництво електромобілів на 50% щодо попередніх трьох місяців – до 80,1 тис. Це найвищий квартальний показник в історії компанії. У тому числі було випущено 26,9 тис. машин Model S і Model X, а також 53,2 тис. Model 3. Поставки в липні-вересні склали 83,5 тис. електромобілів: 14,47 тис. Model S, 13, 19 тис. Model X і 55,84 тис. Model 3.

Тільки за третій квартал, компанія поставила понад 80% від кількості машин, проданих за весь 2017 рік, і відвантажила приблизно вдвічі більше Model 3 в порівнянні з усіма попередніми кварталами разом.

Раніше Ілон Маск розповів, чому 2018 рік став найгіршим в його житті. Як повідомлялося раніше, раду директорів Tesla замість Ілона Маска може очолити Джеймс Мердок.