Нове покоління бензинових і дизельних двигунів Volkswagen, котре з'явиться у 2026 році, стане останньою генерацією ДВЗ в автомобілях концерну.

Після “дизельгейта” концерн Volkswagen-Audi активізувався у секторі електромобілів. Група автовиробників вже має первістків у цьому класі, а до повністю відмовитись від ДВЗ планує приблизно у 2050 році.

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Reuters повідомляє, що Міхаель Йост відповідальний за стратегію Volkswagen заявив про появу бензинових і дизельних двигунів нового покоління у 2026 році. Це буде останне покоління ДВЗ, котре протягом наступних 25 років будуть модернізувати, випускаючи машини з традиційними моторами у якості альтернативи для електрокарів.



Фото: електричний хетчбек Volkswagen I.D. / SlashGear

Паралельно будуть вестися роботи над двома платформами для електромобілів: MEB будуть використовувати Volkswagen, Audi, SEAT та Skoda, а PPE поділять Audi, Bentley і Porsche.

Першою моделлю Volkswagen з електричної серії I.D. стане хетчбек, що з’явиться на ринку у 2020 році. Йому обіцяний цінник на рівні дизельного Volkswagen Golf. Слідом за ним вийдуть Porsche Taycan та серійний варіант концепт-кара Audi e-tron GT.

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