Автомобіль усе ще називають концептом, хоча очевидно, що він вже повністю готовий до виробництва.

Компанія Audi вивела у світ свій третій електрокар серії e-tron, названий GT. Нова модель подібна за формами до Audi A7, однак обіцяє бути набагато більш цікавою.

Електричне чотиридверне купе Audi e-tron GT дебютувало у Лос-Анджелесі у статусі концепту. На ринку ж модель з’явиться не раніше 2020 року.

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Фото: Audi e-tron GT Concept / Audi

Audi продовжує активно розвивати лінійку своїх електромобілів і Гран-Турер має поповнити ряди “і-тронів” слідом за кросовером Audi e-tron, що з’явиться у продажу на початку наступного року, та хетчбеком Audi e-tron Sportback, котрий прибуде до дилерів до завершення 2019-го.

Чотиридверне купе e-tron GT було задумане і створене як конкурент Tesla Model S у топовому виконанні, а частину агрегатів новий електрокар Ауді запозичив у Porsche Taycan. Тяговий акумулятор на 90 кВт-годин має забезпечити спорткару запас ходу більше 400 кілометрів без додаткової зарядки.

Фото: салон Audi e-tron GT Concept / Audi

У рух e-tron GT приводять два електромотори загальною потужністю у 590 к.с., які одночасно забезпечують повний привід і можливість гнучкої векторизації тяги на колеса. Електрокар також отримав систему рекуперації енергії на гальмуваннях і швидкісну зарядку на 800 В.



Кузов виготовлений з міцної сталі, а зовнішні панелі – з карбону й алюмінію. Інтер'єр автомобіля витриманий в стилістиці сучасних моделей Audi. В оснащення електромобіля входить довгий список системи активної безпеки.

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