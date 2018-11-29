В Україні уже багато років поспіль кращим жіночим автомобілем прийнято вважати Porsche Cayenne, але у світі тенденції міняються і для їх відображення навіть існує спеціальний конкурс.

"Кращий Жіночий Автомобіль 2018 року у Cвіті" (Womens World Car of the Year) – єдина премія, у якій голосують лише автомобільні журналісти-жінки. Журі конкурсу у 2018 році складалося з 34 журналісток з 27 різних країн.

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Серед критеріїв для обрання переможця – ті, що мають найважливіше значення саме для жінок - безпека, співвідношення ціни та якості, естетичний вигляд, зручність розміщення багажу, комфортність для поїздок з дітьми, легкість керування, екологічність, доступна палітра кольорів тощо.



Прозорий підрахунок результатів голосування премії "Кращий Жіночий Автомобіль 2018 року у Cвіті" з моменту її заснування у 2009 році забезпечує аудиторсько-консалтингова компанія "Grant Thornton". Переможець обирається таємним голосуванням, яке контролюється з офісу компанії в Окленді (Нова Зеландія). Партнер фірми "Grant Thornton", Пол Кейн, зазначив, що боротьба за звання кращого цього року була дуже напруженою, але у фінальному турі XC40 випередив конкурентів таотримав головний приз.



Volvo XC40 був обраний після двох раундів голосування. Шість номінантів, які пройшли перший етап відбору конкурсу (в алфавітному порядку):

• BMW X2

• Jaguar E-PACE

• Jaguar I-PACE

• Peugeot 508

• Porsche Cayenne

• Volvo XC40



У другому турі саме модель Volvo XC40 стала фаворитом журі серед трьох фіналістів:

• Volvo XC40

• Jaguar E-PACE

• Jaguar I-PACE

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Volvo XC40 – компактний кросовер виробництва шведської компанії, що належить китайському автогіганту Geely. Дизайн моделі був розроблений Томасом Інгенлатом та представлений у вересні 2017 року.



З моменту появи на ринку Volvo XC40 завоював низку нагород, у тому числі на Женевському автосалоні його було визнано "Автомобілем Року 2018 у Європі"