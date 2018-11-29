Новий флагман південнокорейської марки представлений офіційно. Чекаємо в Україні.

З новим Hyundai Palisade південнокорейський автовиробник заходить у новий для себе сегмент середньорозмрних кросоверів преміум-класу.

Дизайн та особливості Palisade

Формально новий Hyundai Palisade – це mid-size SUV, тобто кросовер середнього розміру, однак автомобіль є більшим за Santa Fe та навіть Grand Santa Fe. Причому в усіх відношеннях, адже нова модель стане флагманом марки.

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Hyundai забезпечив Palisade впізнаваність, використавши елементи дизайну, раніше продемонстровані на менших кросоверах марки, такими як Hyundai Kona та Hyundai Sante Fe. при цьому Palisade має гарний для свого класу показник опору повітрю, коефіцієнтякого становить усього 0,33.

Фото: Hyundai Palisade 2020 / Hyundai

Palisade відсвяткував світову прем’єру на автошоу у Лос-Анджелесі, оскільки саме ринок США спровокував його створення. Паркетник наділений багатьма цікавими “фішками”, ось деякі з них, виділені Hyundai:

Флагман 2020 Hyundai Palisade наділений винятковим рівнем комфорту, передових технологій та безпеки у класі мередньорозмірних кросоверів (Mid-Size SUV);

Palisade пропонується у восьмимісному виконанні і просторим вантажним відсіком та такими зручними функціями, як електропривід третього ряду сидінь і сидіння другого ряду, що складаються й розкладаються одним дотиком;

Як флагманський позашляховик марки, Palisade пропонує безліч технологічних функцій, які ідеально підходять для дальніх поїздок великою родиною, включаючи 10-дюймовий навігаційний екран, бездротову зарядку смартфона, сім USB-розеток, вентильовані сидіння першого і другого ряду, а також вентиляційні отвори у даху;

Технологія Hyundai SmartSense є стандартною для усів комплектацій Palisade.

Кузов і габарити Hyundai Palisade 2020

2020 Hyundai

Palisade 2019 Hyundai

Grand Santa Fe 2019 Toyota

Highlander 2019 Honda

Pilot 2019 Nissan

Pathfinder 2019 Ford

Explorer Довжина (см) 4980 4904 4889 4991 5041 5046 Ширина (см) 1976 1884 1925 1996 1963 2004 Висота (см) 1750 1689 1729 1793 1765 1778 Колісна база (см) 2900 2799 2789 2819 2900 2865





Двигун та характеристики Palisade

Продуктивність Palisade забезпечує 3,8-літровий V6, котрий генерує 291 к.с. при 6000 об/хв та 355 Нм крутного моменту. Уся ця потужність передана через восьмиступінчату автоматичну трансмісію, котра може надсилати потужність на одну вісь, так і на обидві.

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Така силова установка забезпечує Palisade кращі характеристики, ніж у будь-кого, з названих вище конкурентів, більшість яких усе ще використовують 6-ступінчату автоматичну трансмісію.

Підвіска Hyundai Palisadе

Шасі нового Palisade використовує багаторичажну конструкцію з великою кількістю алюмінієвих компонентів.

Щоб забезпечити комфортну їзду і стабільність на дорозі, Hyundai оснастив Palisade 18-дюймовими колесами та шинами 245/60. Опційно пропонуватимуться 20-дюймові диски з шинами 245/50.

Одним з ключових елементів вищезазначеної системи повного приводу HTRAC є різноманітні режими руху: у тому числі Normal, Sport, Smart та Snow. Система HTRAC моментально розподіляє крутний момент між переднім і заднім мостами.

Салон Hyundai Palisade

Фото: Hyundai Palisade всередині / Hyundai

Інтер’єр нового кросовера Hyundai просторіший за більшість конкурентів, навіть на третьому ряду сидінь. Так, простір для ніг у передніх пасажирів – 112 см, у пасажирів другого ряду – 102 см, а у тих, хто їде на третьому ряду – майже 78. Багажник зі складеними сидіннями третього ряду забезпечує до 1297 літрів вантажного простору.

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Салон оздоблюється шкірою і пропонуватиметься у різних виконаннях. Панель інструментів являє собою 12,3-дюймовий TFT-дисплей, справа від нього знаходиться ще один меншого розміру – 10,25-дюймовий TFT-монітор відповідає за управління мультимедійними функціями машини та налаштуваннями.

Фото: електроніка Hyundai Palisade / Hyundaі

Останній підтримує Android Auto та Apple CarPlay. Комфорту та зручності додають бездротова зарядка Qi та аудіосистема Infinity з технологією Clari-Fi та QuantumLogic Surround Sound.

Оснащення

Базове виконання Hyundai Palisade також матиме певні переваги перед конкурентами. Так, стандартним оснащенням для нової моделі є системи: запобігання лобовому зіткненню (FCA) з захистом пішоходів, моніторинг сліпих зон (BCA), утримання рядності (LFA), автоматичний аварійний сигнал (HBA), моніторинг стану водія (DAW), безпечний вихід з машини (SEA), смарт круїз-контроль з системою Stop&Go (SCC), попередження про рухомі перешкоди при маневруванні заднім ходом (RCCA).

Окремо слід відзначити такі речі, як попередження про “забутих пасажирів”: якщо кросовер “помітить” рух у салоні після того, як водій з ключем вийшов з машини і зачинив її, на його смартфон надійде повідомлення. Ця нова функція вбереже дітей забудькуватих батьків та тварин деяких власників від задухи чи замерзання в машині.

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“Пелісейд” також оснащений сімома подушками безпеки в стандартній комплектації і Hyundai розраховує отримати п'ятизірковий рейтинг у краш-тестах.

Ціни і початок продажів Palisade 2020

Флагманський позашляховик Hyundai Palisade пропонуватиметься у одному з семи кольорів на вибір: чорний, білий, сріблястий, кремовий, графітовий, темно-червоний, сіро-синій, та темно-зелений.



У продаж новинка надійде до кінця літа наступного року, ціни поки не були оголошені. Відомо, що преміальний кросовер Hyundai Palisade пропонуватиметься і в Україні, однак час поставки наразі невідомий.

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