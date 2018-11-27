Зміни оновленої моделі сконцентровані зовні.

Преміальний суббренд Hyundai представив у Сеулі новий флагманський седан Genesis G90 2019 модельного року.

Також цікаво: Нове покоління Range Rover Evoque 2020 представлене офіційно

Фото: новий Genesis G90 2019 / Genesis

Творці нового флагмана марки кажуть, що дизайн автомобіля розвиває мову “Атлетичної елегантності”, використовуючи при цьому тему “Горизонтальна архітектура”. Особливо це помітно у новій передній оптиці з горизонтальною смугою ходових вогнів посередині, яка після колісної арки візуально переходить в накладку на крилі. дизайн корми також суттєво змінився. Замість вертикальних ліхтарів ззаду у нового Genesis G90 одна суцільна фара, що тягнеться від одного краю машини до іншого. А замість логотипу марки корму тепер прикрашає напис Genesis.



Виробник виділив преміальному седану активний комплекс подавлення шумів, підвіска також стала м’якшою і комфортнішою, а електроніка отримала найсучасніші функції та сенсорний 12,3-дюймовий дисплей для управління ними. У порівнянні з дорестайлінговим автомобілем змінився дизайн центральних повітроводів, а також зменшилась кількість кнопок на центральній консолі.



Фото: актуальний Genesis G90 2018 модельного року / Genesis

Компанія нічого не повідомила про силову установку моделі, тож можна припустити, що новий Genesis G90 матиме туж лінійку двигунів, що й попередник: від 3.8 на 315 сил до 425-сильного п’ятилітрового V8.

Також цікаво: Lexus хоче конкурувати з Lamborghini