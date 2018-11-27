Японці заявляють про це прямо.

Вже у 2020 році на ринок може вийти новий кросовер Lexus, котрий стане найпотужнішим в лінійці марки і складе конкуренцію Lamborghini Urus.

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За даними японського видання Spyder7, Lexus має намір вивести на ринок нову модель люксового кросовера, топова версія котрого конкуруватиме з Urus. Очікується, що новий Lexus отримає 3,5-літровий бензиновий V6 і два електромотори, а загальна віддача установки становитиме більше 420 к.с.

Фото: концепт Lexus LF-1 Limitless / Lexus

Таку потужність матимуть звичайні версії нової моделі, тоді як модифікації F пророкують 4-літровий V8 турбо від купе LC F з віддачею понад 660 к.с.. Нагадаємо, спортивний кросовер Lamborghini має потужність у 640 к.с.

ЗМІ повідомляють, що новинка буде виконана у стилістиці концепта Lexus LF-1 Limitless, показаного в січні 2018 року. Ймовірно, серійний кросовер отримає назву Lexus LQ. Прем'єра новинки очікується у 2020 році, а старт продажів – у 2021 році. Цінник очікується нижчий, ніж у італійського суперкроса – близько 150 тисяч доларів проти 200 за “Урус”.

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