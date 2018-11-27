Аргентинський "електричний smart" має купу переваг, однак дизайн – не його фішка.

Творці першого серійного аргентинськогоелектрокара Volt e1 називають його дизайн Vanguardista – тобто “авангардним”. Гарне слово дібрали!

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Авангард у широкому розумінні – те, що випереджає свій час. У мистецтві та архітектурі це те, що далеко не усім до смаку і мало хто здатен зрозуміти. Та й у автомобілебудуванні також. Ось кілька прикладів авангарду.

Фото: авангардний дизайн / вільні джерела

Та облишимо естетичний бік питання, поглянемо на Volt e1 з практичної точки зору. Габарити авто становлять 2800 мм у довжину, 1700 у ширину і 1500 у висоту. Розмір колісної бази не повідомляється. Натомість відомо, що маса машини усього 550 кг, а перевозити вона здатна до 300 кг. Тридверний хетчбек вміщує двох дорослих і двійко дітей до 12 років, має багажник на 300 л.

Кузов виготовлений з композитних матеріалів, вуглеволокна і кевлара. Серед іншого передбачено управління за допомогою однієї педалі, рекуперація енергії гальмування і дворічна заводська гарантія без обмеження пробігу.

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Цифрова панель приладів доповнена 16-дюймовим сенсорним екраном, на який виводиться картинка “з ефектом пташиного польоту”. Передбачено і проекційний дисплей на лобовому склі. Є одна подушка безпеки.

Фото: електричний міні-кар з Аргентини Volt e1 / Drive

Volt e1 розвиває максимальну швидкість у 110 км/год і здатен долати на одному заряді до 150 км. Старт продажів запланований на березень-квітень 2019 року. Початкова ціна - 750 000 аргентинських песо (19 200 доларів США), однак перші 3000 покупців отримають машини зі знижкою за 650 000 песо (16 600 доларів США).

Компанія Volt Motors, заснована три роки тому в Кордові інженером Даніелем Пароді. Повідомляється, що електрокар e1 цілком і повністю розроблений в Аргентині. Фірма зі штатом у 50 співробітників отримала інвестиції в розмірі 200 млн песо (близько 5 млн доларів США) і ліцензію міністерства промисловості на випуск автомобілів.

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